Donnerstag, 23. August 2018

Delligsen: Fläche brennt auf mehreren Quadratmetern

Rund eineinhalb Stunden dauerte der Einsatz der Feuerwehr.

Delligsen. Am Mittwochnachmittag um 16.06 Uhr wurde die Großschleife der Ortsfeuerwehr Delligsen ausgelöst. Das Einsatzstichwort war „Feuer Fläche klein“. Am Hang hinter einem Drogeriemarkt in Delligsen war es zu einem Vegetationsbrand gekommen.

Zügig konnte die Besatzung mit dem Tanklöschfahrzeug ausrücken und die Brandbekämpfung mit zwei C-Rohren aufnehmen. Weitere Kräfte rückten nach, der Einsatzleitwagen nahm seine Arbeit auf. Der Flächenbrand, der sich über mehrere Quadratmeter erstreckte, war allerdings schnell unter Kontrolle gebracht worden, so dass der Aufbau einer Wasserversorgung von einem Hydranten aus und die Vornahme weiterer Rohre durch die Besatzung des Lschfahrzeugs LF 8 nicht mehr erforderlich war. Es wurden noch kleinere Nachlöscharbeiten vorgenommen und das Umfeld gewässert. Als die Kontrolle mit der Wärmebildkamera keine auffälligen Temperaturen mehr ergab, wurden die Einsatzmittel zurückgenommen und die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

Die Einsatzkräfte rückten ab und stellten am Feuerwehrhaus die Einsatzbereitschaft von Mannschaft und Gerät wieder her, so dass der Einsatz nach etwa eineinhalb Stunden beendet war. Foto: Hendrik Meyer/Kreisfeuerwehr Holzminden