Dienstag, 09. Juni 2020

Delligsen: Fünfjähriger angefahren

Nur leicht verletzt wurde der Fünfjährige. Er wurde vorsorglich in die Kinderklinik nach Hildesheim gebracht. Foto: Polizei

Delligsen. Gott sei Dank glimpflich verlief ein Unfall am Montag Nachmittag in Delligsen. Der Bruder einer 19-jährigen Fahrzeugführerin wurde nur leicht verletzt. Als die junge Frau den Wagen von einem Grundstück zurücksetzte, war der Junge, der mit anderen Kindern auf dem Gehweg spielte, vor den Pkw gelaufen und hingefallen. Der langsamen, umsichtigen Fahrweise der jungen Frau im leichten Gefällebereich ist es vermutlich zu verdanken, dass der Fünfjährige lediglich eine Schulterprellung davontrug. Der Junge wurde zwischen Asphalt und Bereifung eingeklemmt, aber nicht überrollt. Zur Beobachtung wurde der Fünfjährige mittels Rettungswagen in die Kinderklinik in Hildesheim gebracht, aus welcher dieser noch am Dienstag entlassen wird. Sachschaden entstand bei dem Vorfall nicht. (bs)