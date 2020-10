Freitag, 02. Oktober 2020

Delligsen kämpft weiter um die OBS

Die Oberschule in Delligsen muss gründlich saniert oder sogar neu gebaut werden, wenn sie erhalten bleiben soll. Foto: Archiv

Delligsen. Der Erhalt der Oberschule in Delligsen beschäftigt seit Wochen nicht nur die Bürger des Fleckens. Der Kampf der Delligser um ihre Schule wird inzwischen kreisweit wahrgenommen und verdient Respekt. Jetzt hat der Rat des Fleckens noch ein weiteres Argument für den Verbleib der Schule beschlossen: Man will sich mit drei Millionen Euro an einem Neubau in Delligsen beteiligen! Bleibt abzuwarten, wie dieses Argument vom Bildungs- und Betreuungsgipfel am Montag sowie im Schulausschuss am Dienstag aufgenommen wird. (rei)

