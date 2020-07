Dienstag, 07. Juli 2020

Delligsen: Oben getankt, unten läuft‘s aus

Die Feuerwehr Delligsen hatte nur noch „Restarbeiten“ zur Beseitigung des Dieselkraftstoffs zu erledigen. Foto: gl

Delligsen. Da staunten der Besitzer eines Opel Astra und der Mitarbeiter der Tankstelle an der Dr.-Jasper-Straße in Delligsen nicht schlecht: Während der Pkw oben mit Diesel betankt wurde, bildete sich unter dem Fahrzeug eine immer größer werdende Kraftstoff-Pfütze. Das war gegen 13 Uhr am Dienstagmittag. Der Tankwart holte unverzüglich selbst Bindemittel und begann, die Verunreinigung abzustreuen. Der Pkw-Fahrer rief derweil die Feuerwehr, die unter Leitung des stellvertretenden Ortsbrandmeisters Dennis Olscher mit drei Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften anrückte. Sie hatte allerdings nur noch „Restarbeiten“ zu erledigen und konnte nach etwa 30 Minuten wieder abrücken. Ursache für den „Diesel-Durchlauf“ war offenbar ein technischen Defekt. (rei)