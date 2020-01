Mittwoch, 29. Januar 2020

Delligsen: Wegen Diebstahl, Betrug, Erpressung vor Gericht

Vor dem Landgericht in Hildesheim beginnt am 2. Februar der Prozess gegen eine 22-jährige Frau und einen 24-jährigen Mann.

Delligsen. Eine 22-jährige Frau und ein 24 Jahre alter Mann müssen sich ab dem 2. Februar vor der Großen Strafkammer des Landgericht Hildesheim verantworten. Ihnen wird ein gemeinschaftlicher Diebstahl sowie in sechs Fällen ein gemeinschaftlich begangener gewerbsmäßiger Betrug vorgeworfen. Dem 24-jährigen wird zudem vorgeworfen, eine räuberische Erpressung sowie eine versuchte räuberische Erpressung begangen zu haben. Zwei Verhandlungstage (2. und 20. Februar, jeweils ab 9 Uhr) sind veranschlagt.

Zunächst soll die Angeklagte, die sich dazu mit dem Angeklagten verabredet hatte, Goldschmuck aus der Wohnung ihrer Eltern in Delligsen entwendet haben, zur Finanzierung ihres Lebensunterhaltes. Mit dem Schmuck seien die Angeklagten in mehrere Leihhäuser in Hannover gegangen, um den Schmuck zu beleihen, so die Staatsanwaltschaft in ihrer Anklageschrift. Wahrheitswidrig hätten sie erklärt, Eigentümer der Wertgegenstände zu sein. Sie hätten von vornherein nicht beabsichtig, die sechs verschiedenen Darlehen mit einem Gesamtbetrag von 3.575 Euro zurückzuzahlen.

Der weitere Anklagepunkt gegen den 24-Jährigen: Im Juli 2019 soll sich der Angeklagte gegenüber einem Mann als Ehemann einer Frau ausgegeben haben, die er per Facebook kennengelernt hatte. Der 24-Jährige habe von ihm Geld gefordert und Schläge angedroht, sollte er nicht bezahlen. Der Zeuge soll jedoch nicht darauf eingegangen sein. Im August 2019 soll dieser Zeuge über WhatsApp dann von einer Frau kontaktiert und zu einem Treffpunkt in Hannover bestellt worden sein. Hier habe jedoch der Angeklagte statt seiner „Schwester“ gewartet und erneut die Zahlung eines Geldbetrages als Strafe verlangt haben.

Unter der erneuten Androhung von Schlägen, die sich auch wenige Tage später noch bei einem Treffen in Hildesheim fortgesetzt haben soll, soll der Zeuge schließlich einen Geldbetrag in Höhe von 500 Euro abgehoben und dem 24-Jährigen übergeben haben. Für eine Übergabe von weiterem Bargeld soll dann ein weiteres Treffen verabredet worden sein, bei dem der Angeklagte jedoch festgenommen wurde. Er befindet sich in Untersuchungshaft.