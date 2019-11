Samstag, 02. November 2019

Delligsens Bürgermeister Knackstedt verabschiedet

Dirk Knackstedt mit seiner Ehefrau Bärbel, mit der er jetzt gemeinsam seinen Ruhestand genießen wird. Foto:es

Delligsen. Acht Jahre lang stand Dirk Knackstedt an der Spitze der Delligser Gemeindeverwaltung als Bürgermeister und leitete die Geschicke im Flecken. Acht Jahre lang voller Projekte und Verbesserungen in der Gemeinde, bei Vereinen und sozialen Einrichtungen. Zu seiner Verabschiedung und seiner Entsendung in den wohlverdienten Ruhestand lud Dirk Knackstedt noch einmal in das Bistro des Delligser Festsaals ein. Nicht nur Vertreter der kommunalen Verwaltung und des Rates, sondern auch der Feuerwehren, Ehrenratsmitglieder und andere langjährige Wegbegleiter fanden den Weg zur Feierlichkeit. (es)

