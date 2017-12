Montag, 11. Dezember 2017

Delligser Feuerwehr rückt zu Scheunenbrand aus

Insgesamt waren 35 Einsatzkräfte im Einsatz.

Delligsen. Am frühen Montagmorgen wurde die Freiwillige Feuerwehr Delligsen, gegen drei Uhr, zu einem Scheunenbrand in die Rotestraße alarmiert. Ein Mitarbeiter des Bauhofes der Gemeinde Delligsen hatte in der Rotestraße eine starke Rauchentwicklung aus einer Scheune mit angrenzendem Wohnhaus bemerkt. Sofort alarmierte er die Rettungskräfte. Die Erstmeldung bestätigte sich bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte nicht. Aber vor der Scheune gelagertes Holz und Unrat ist aus bisher ungeklärter Ursache in Brand geraten. Unter schwerem Atemschutz ging ein Trupp der Delligser Feuerwehr zur Brandbekämpfung vor. Mittels einem C-Rohr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden. Parallel wurde der Innenraum der angrenzenden Scheune mittels Wärmebildkamera auf eine etwaige Brandausbreitung kontrolliert. Ein Rettungswagen des Deutschen Roten Kreuzes wurde zur Eigensicherung der Einsatzkräfte eingesetzt. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Nach rund einer Stunde konnte der nächtliche Einsatz beendet werden. Insgesamt waren ca. 35 Einsatzkräfte unter Leitung von Delligsens Ortsbrandmeister, Jürgen Otte, im Einsatz. Foto: Hendrik Meier

Lesen Sie mehr im Täglichen Anzeiger vom 12. Dezember 2017