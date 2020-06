Sonntag, 14. Juni 2020

Delligser Firma wird zum „Digitalen Ort“

Staatssekretär Stefan Muhle übergibt die Auszeichnungs-Plakette zum „Digitalen Ort Niedersachsen“ an Moritz und Kathrin von Soden. Foto: es

Delligsen. Mit Blick in die Zukunft geht das Delligser Familienunternehmen Bornemann Gewindetechnik im industriellen Mittelstand voran, um die derzeitige Krise für neue Fortschritte im Rahmen der Digitalisierung zu nutzen. Mit ihren „smarten Gewinden“ revolutionieren sie die Branche und erleichtern so viele Arbeitsschritte in den Einsatzgebieten ihrer Bauteile.

Die Neuentwicklung liegt im Kern der Gewindespindeln, die fortan mit einem eigenen Sensor ausgestattet werden können. Für die Steuerung von Prozessen muss so beispielsweise keine externe Kraft- und Drehmoment-Messtechnik von externen Anbietern mehr verbaut werden, die oft kostspielig ist, und aufwendige Maschinenwartungen, die mit dem Stillstand der Produktion verbunden sind, bleiben fortan aus.

Das Team von Bornemann Gewindetechnik GmbH entwickelte so das „smarte Gewinde“. In den Gewindespindeln wird kundenspezifisch eine intelligente Sensorik verbaut, die jegliche Interaktion des Bauteils und seiner Umgebung erfasst. Die Daten werden kabellos auf eine App oder unternehmenseigene Netze übertragen. Hierbei können Komponenten wie Druck, Torsion, Umdrehung, Lage oder auch die Temperatur durch den Sensor gemessen und übermittelt werden, wodurch auch Rückschlüsse auf Bedienfehler gezogen werden können.

Am Donnerstag wurden das Engagement und der Entwicklergeist des Teams um Geschäftsführer Moritz von Soden mit der Auszeichnung „Digitaler Ort Niedersachsen“, vom Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung, belohnt. (es)

