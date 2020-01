Sonntag, 05. Januar 2020

Delligser Oberschüler besuchen Gedenkstätten an die Zwangsarbeit in Holzen und Lenne

Auf dem Ehrenfriedhof bei Holzen wurden die eingefallenen Stufen mit Absperrband gesichert. Foto: es

Delligsen/Holzen. Auf den Spuren der Zwangsarbeit im Hils sind derzeit einige Schülerinnen und Schüler der Oberschule Delligsen in Form einer Projektarbeit. Kurz vor dem Jahreswechsel starteten die Oberschulreferendarin Lisa Jacksch und Lehramtsstudentin Eileen Stiehler die Arbeit mit den Schülern an den geschichtsträchtigen Orten im Hils.

Mit dem Jugendmobil der Gemeinde Delligsen wurde der Lernort an die ehemaligen Wirkungsstätten der Zwangsarbeit in Holzen verlegt. Neben den verschlossenen Stolleneingängen der ehemaligen Rüstungsindustrie im Hils stand vor allem der Ehrenfriedhof Holzen im Fokus.

Neben zwei Massengräbern, in denen Opfer aus einem KZ-Außenlager im Harz beerdigt sind, sind hier vor allem Gräber von Opfern der Hils-Zwangsarbeit zu finden. 1946 wurden vom Holzener Gemeindefriedhof insgesamt 53 männliche Opfer aus dem Zuchthauslager, dem KZ-Lager und dem Zwangsarbeiterlager umgebettet worden. Hierbei handelt es sich überwiegend um unbekannte Tote, die am Ende des Zweiten Weltkriegs nicht an ihre Heimatländer überführt werden konnten. (es)

