Montag, 09. März 2020

Delligser Oberschule ist Thema beim „Grünen Dialog“

Die neuen Grünen aus dem Hils: Juliane Kirk-Siebke und Maik Grajewski (zweiter von rechts) werden von Landtagsabgeordneten Christian Meyer (links), Kreisverbandssprecher Gerd Henke (mitte) und Vorsitzender der Kreistagsfraktion Peter Ruhwedel in ihren neuen Ämtern begrüßt. Bis 2021 wollen die beiden einen vollwertigen Ortsverein „Grüne Hilsmulde“ auf die Beine stellen und an den Kommunalwahlen teilnehmen. Foto: cer

Grünenplan. Was sich in Alfeld bereits etabliert hat, soll nun auch in den Flecken Delligsen einziehen: Kürzlich fand in Lampes Posthotel der erste „Grüne Dialog in der Hilsmulde“ statt. Hintergrund sei ein erheblicher Mitgliederzuwachs der Grünen in der Einheitsgemeinde Delligsen und ein Europawahlergebnis von fast 20 Prozent im letzten Jahr. „Wir als Grüne erleben derzeit einen Aufschwung. Laut aktuellen Umfrageergebnissen sind wir in Niedersachsen gegenwärtig die stärkste politische Kraft“, sagte Kreisverbandssprecher Gerd Henke in seiner Ansprache. (cer)

Mehr lesen Sie im TAH vom 10. März 2020.