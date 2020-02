Donnerstag, 06. Februar 2020

Demo gegen AfD-Veranstaltung in Höxter geplant

Vor einem Jahr wurde in Höxter mit einem „Fest der Demokratie“ und einem Umzug gegen die AfD demonstriert. Foto: ap

Höxter. Auf Höxter kommen wieder eine AfD-Veranstaltung und eine Demonstration zu. Die AfD im Kreis Höxter will am Sonnabend, 28. März, den Kommunalwahlkampf mit einer Auftaktveranstaltung in der Residenz Stadthalle eröffnen. Das kündigte der Vorsitzende des Stadtverbandes Höxter, zugleich Organisator der Veranstaltung, Elia Sievers an: „Neben Redebeiträgen des Vorsitzenden der AfD NRW, Rüdiger Lucassen, dem Vorsitzenden der AfD Thüringen, Björn Höcke, sowie dem Mitbegründer der Juden in der AfD, Dimitri Schulz, wird unser designierter Kandidat für das Bürgermeisteramt in Höxter, Klaus Meyer, sich und sein Programm vorstellen.“ Björn Höcke, Vorsitzender der AfD Thüringen, gehört zu den umstrittensten Vertretern der AfD. Er ist Gründer des „Flügels“, einer Gruppierung innerhalb der AfD, die vom Verfassungsschutz als Verdachtsfall für rechtsextremistische Bestrebungen eingestuft wird. Verschiedene Gruppen in Höxter haben schon zu Demonstrationen gegen die AfD-veranstaltung aufgerufen. (fhm)

