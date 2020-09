Sonntag, 27. September 2020

Demo gegen Motorradlärm am Tor zur Rühler Schweiz

Demonstranten aus dem gesamten Kreisgebiet haben sich in Golmbach getroffen, um gegen dem zunehmenden Motorradlärm zu protestieren. Foto: jbo

Golmbach. Der Widerstand gegen den zunehmenden Motorradlärm nimmt kreisweit zu. Nach Protestkundgebungen in Rühle (der TAH berichtete) gingen jetzt Golmbacher Bürger auf die Straße, um ihrem Unmut Luft zu verschaffen. Unterstützt wurden sie dabei von Aktivisten aus anderen Orten des Landkreises. Alle vereint nicht nur der Stress mit dem Lärm, alle fühlen sich von der Politik mit der Problematik allein gelassen und wünschen sich mehr Solidarität von den Mitbürgern in den weniger betroffenen Wohngebieten.

30 Aktivisten hatten sich am Ortsausgang Golmbach in Richtung Rühle versammelt, um gegen den ständig zunehmenden Motorradlärm zu demonstrieren. Lärm mache nicht nur krank, so der Tenor vieler Teilnehmer, der Lärm führe auch dazu, dass die Lebensqualität in den Orten deutlich sinke. Das führe auch dazu, dass viele Häuser an den Durchgangsstraßen nicht mehr bewohnt werden und das Ortsbild durch die Leerstände deutlich an Attraktivität verliere, der Tourismus leide, so ein Einwohner Golmbachs. (jbo)

