Donnerstag, 27. August 2020

Den Besonderheiten und Geheimnissen des Sollings auf der Spur

Im Solling gibt es so manch verwunschenen Ort. Foto: T. Albracht

Neuhaus. Wer den Besonderheiten und Geheimnissen des Sollings auf die Spur kommen will, hat am Sonntag, 6. September, bei einer geführten Waldwanderung die Gelegenheit dazu. Treffpunkt ist um 14 Uhr an der Wagenburg Solling in Neuhaus. Der Solling mit seinen weitläufigen Wäldern, plätschernden Bächen, urtümlich anmutenden Mooren, Bergen mit sagenhaften Ausblicken, tiefen Tälern mit sattgrünen Wiesen sowie einer artenreichen Flora und Fauna ist ein ganz besonderes Stück Natur. Aber es gibt rasante Veränderungen: Sturm, Hitze und Dürre haben dem Solling sehr zugesetzt.Eine Anmeldung unter der Telefonnummer 05531/140392 ist erforderlich. Weitere Informationen sind bei der Solling-Vogler-Region im Weserbergland unter www.solling-vogler-region.de und Telefon 05536/960970 erhältlich.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 28. August