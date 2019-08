Freitag, 02. August 2019

Den kleinen Krabblern im Weserbergland auf der Spur

Schwebfliege und Hummel sind gut zu entdecken und zu zählen. Foto: Kathy Büscher

Weserbergland. Es gibt mehr als eine Million verschiedene Insektenarten und sie summen und brummen auf der ganzen Welt. Mit ihrer Vielfalt ohne Grenzen sind die kleinen Krabbler sowohl faszinierend als auch sehr wichtig für die Umwelt. Insekten sind für das Gleichgewicht aller Ökosysteme unentbehrlich. Doch in den letzten Jahren gehen ihre Bestände dramatisch zurück. Mit der Mitmachaktion will der NABU erstmals die kleinen, fleißigen Helfer unserer Ökosysteme näher in den Fokus rücken. Der „Insektensommer“ ist eine bundesweite Aktion, um eine kontinuierliche Erfassung der Insekten zu etablieren. Die Meldeaktion ist die erste Zählung dieser Art. Naturfreunde können helfen, Daten zur Artenvielfalt und der Häufigkeit der Insekten zu sammeln.

