Donnerstag, 11. April 2019

Den Studenten unter die Arme greifen...

Geht es nach HAWK und Bürgerinitiative Pro Hochschule, dann wird diese Urkunde bald in möglichst vielen Firmenräumen und Wohnzimmern in und um Holzminden hängen. Foto: bs

Holzminden. Über 40 stehen bereits auf der Liste, die Daniela Zwicker in Händen hält. 60 und mehr Studierende der HAWK in Holzminden könnten es werden. Denn die Bewerbungsfrist für das Deutschlandstipendium ist noch nicht abgelaufen. Die Hürden für die jungen Menschen, die auf Unterstützung hoffen, sind hoch: Die Noten müssen gut sein, das gesellschaftliche Engagement ausgeprägt. Und auch das reicht noch nicht. Denn die Entscheidung, wie viele Studenten in Holzminden unterstützt werden und finanzielle Hilfe aus diesem Bundesprogramm erhalten, liegt ganz allein bei den Holzmindenern. Beim Deutschlandstipendium engagieren sich nämlich private Förderer und der Bund gemeinsam für den Nachwuchs. (bs)

Mehr lesen Sie im TAH am 12. April 2019