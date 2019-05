Dienstag, 21. Mai 2019

Den Wolf im Fokus

Auf vielfältige Weise lernten die einzelnen Klassen der Grundschule Eschershausen Wissenswertes über den Wolf. Foto: rb

Eschershausen. Rund um den Wolf ging es in diesem Jahr in der Projektwoche der Grundschule Eschershausen. Diesmal fanden alle Projekte innerhalb der Klassen statt. Von dem Wolf ist viel die Rede, deshalb wollte man diesem wieder eingewanderten Tier einmal näherkommen. In den Klassen wurde schon besprochen, wie der Wolf lebt, welche Beziehung es zwischen Wolf und Hund gibt, wie der Wolf mit den Steinzeitmenschen zusammengelebt hat und wie er gezähmt wurde. Es wurde auch thematisiert, dass manche Landwirte Sorge um ihre Nutztiere haben, denn der der Wolf ist nun mal von Natur aus ein Raubtier. (rb)

