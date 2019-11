Mittwoch, 27. November 2019

Denny & Jens laden zum Rudelsingen auf den Weihnachtsmarkt Holzminden

Denny & Jens wollen voradventliche Stimmung verbreiten.

Holzminden. Am Freitagabend, 29. November, von 19 bis 21 Uhr werden „Denny & Jens“ für Stimmung auf dem Weihnachtsmarkt in Holzminden sorgen. Das Duo aus Eschershausen und Kirchbrak lädt die Holzmindener ein zum voradventlichen Rudelsingen. Seit 2015 machen die beiden zusammen Musik und sind regelmäßig auf Stadtfesten und in Kneipen vertreten. Neben bekannten Coversongs bieten die Zwei auch einige eigene Songs. Dabei beweisen sie stets Feingefühl bei der Songauswahl.

Manche dieser Songs lagen schon lange in der Schublade und haben auf ihren Auftritt gewartet, andere sind mitten im alltäglichen Gewusel entstanden. Denny und Jens spielen akustischen Rock. Dabei reicht die Bandbreite von fetzigen Rocksongs bis hin zu stimmungsvollen, fast schon bedrückend leisen Stücken.

Auf der Bühne werden die beiden gerne kreativ. Sie bedienen sich technischer Spielereien, singen stellenweise zweistimmig und zaubern auch mal das eine oder andere Überraschungsinstrument aus dem Hut. Am Freitag gestalten Denny & Jens einen abwechslungsreichen musikalischen Abend auf dem Holzmindener Weihnachtsmarkt. Am liebsten natürlich unter tatkräftiger Mithilfe der Besucher, denn gemeinsam singt es sich am schönsten.