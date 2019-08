Mittwoch, 28. August 2019

Der 34. Neuhäuser Wandertag begeistert

Die wohlverdienten Preisträger bei der Pokalübergabe. Foto: TSV Neuhaus

Holzminden (ap). Bei top Wetter und Sonnenschein pur fand am Sonntag der 34. Neuhäuser Wandertag quer durch den Solling statt. Startpunkt war beim „Haus des Gastes“ in Neuhaus. Los ging es am Morgen. Die verschiedenen Wanderstrecken waren zwischen 4,7 und 17,9 Kilometern lang. 200 Wanderer sind auf den Strecken bei bis zu 31 Grad unterwegs gewesen. Eine Pause wurde an der Altendorfer Hütte eingelegt. Die jüngsten Wanderer waren gerade mal fünf und sechs Jahre alt. Die ältesten waren Walter Kasten, 1928 geboren, und Rosemarie Kunz, geboren im Jahr 1929. (ap)

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 28.08.19