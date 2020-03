Donnerstag, 12. März 2020

Der Bildungs- und Betreuungsgipfel hat zum ersten Mal getagt

Landrat Michael Schünemann und die kommissarische Schuldezernentin Marie-Luise Niegel moderieren die Diskussion beim Bildungs- und Betreuungsgipfel. Foto: Peter Drews/Landkreis Holzminden

Kreis Holzminden. Ein erster Aufschlag ist gemacht. Beim letzten Kreistag im alten Jahr hatten die Abgeordneten die Verwaltung mit der Vorbereitung eines Bildungs- und Betreuungsgipfels beauftragt. Ein Wunsch, den auch Landrat Michael Schünemann maßgeblich mit unterstützt - und dabei Tempo macht. Bis zum Sommer sollen klare Entscheidungen dafür getroffen werden, wie die Kita- und Schullandschaft in den nächsten zehn Jahren aussehen soll. In der Georg-von-Langen-Schule, Berufsbildenden Schulen Holzminden fand die erste Sitzung des Gipfels jetzt statt und soll mit lokalen Akteuren in vier regionalen Arbeitsgruppen fortgesetzt werden. Das Treffen zeigt: Der Wille zu einer konstruktiven Entwicklung ist da, auch wenn der zeitliche Rahmen eine Herausforderung wird.

