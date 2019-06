Dienstag, 04. Juni 2019

Der Erlebniswelt Düfte und Aromen wieder einen Schritt näher

Die beiden Ausschüsse konnten sich noch nicht zu einer Beschlussempfehlung durchringen. Foto: spe

Holzminden. Auch wenn es manchem Befürworter nicht schnell genug geht – eine Dynamik hin zu einem Grundsatzbeschluss für den Bau einer Erlebniswelt Düfte und Aromen in der Stadt Holzminden ist deutlich zu spüren. Noch gibt es Zweifler, sind viele Fragen offen (und in wenigen Tagen auch nicht zu beantworten), doch scheint in der Sonderratssitzung am 13. Juni, in der diese Grundsatzentscheidung für die Erlebniswelt und die Beauftragung eines Projektsteuerers beschlossen werden sollen, sehr wahrscheinlich. Offene Ablehnung traut sich ohnehin kein Entscheider öffentlich zu äußern, es geht kurz vor der Entscheidung eher darum, die Zweifler mit ins Boot zu bekommen, ihre Fragen und Bedenken aufzugreifen und einen möglichst einmütigen Beschluss in dieser wichtigen Frage hinzubekommen. Am Montag rangen die Ausschüsse für Kultur und Tourismus sowie für Wirtschaft und Finanzen gemeinsam um Positionen und Meinungen im Hinblick auf die bevorstehende Entscheidung. Viel war von „gemeinsam“ und „Hut aufsetzen“ die Rede.

Die Bürgerstiftung, die schon die Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben hatte, kündigt unterdessen die Gründung einer Projektgruppe „Pro Erlebniswelt Düfte und Aromen“ an. Sie soll das Projekt in Trägerschaft der Stadt Holzminden „außerhalb politischer Interessen“ begleiten und unterstützen und aus Bürgern, Vertretern von Handwerk, Industrie, Dienstleistung und Vereinen bestehen. Die Idee stellte Katrin Konradt vor, Geschäftsführerin der Stadtmarketing Holzminden GmbH und Vorstandsmitglied der Bürgerstiftung. Sie erklärt sich auch bereit, die Koordination der Gruppe zu übernehmen. Zu den Aufgaben der Projektgruppe sollen die Kommunikation, das Netzwerken, die Öffentlichkeitsarbeit, das Einwerben von Spendengeldern und Drittmitteln und die Herstellung größtmöglicher Transparenz gehören. „Die Erlebnis- und Wissenswelt ist die Initialzündung zur Belebung der Innenstadt, eine zusätzliche konkurrenzlose touristische Attraktion im Weserbergland und ein ergänzender Pol zur Landesgartenschau in Höxter“, heißt es zur Begründung. (spe)