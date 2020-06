Montag, 29. Juni 2020

Der erste Sommerbiathlon in diesem Jahr ist in Golmbach

Das Bild stammt vom letzten Sommerbiathlon, bei dem es noch keine Abstands- und Hygieneregeln gab. Foto: tah

Golmbach. Am Sonntag, 5. Juli, veranstaltet die Schützengilde Golmbach auf dem Sportplatz in Golmbach den 9. Golmbacher Sommerbiathlon um den „VR-Bank Cup“. Die Veranstaltung sollte eigentlich am 17. Mai stattfinden, musste aber wegen der Corona-Pandemie auf den 5. Juli verschoben werden. Die Veranstaltung ist der erste Sommerbiathlon, der in diesem Jahr in Niedersachsen stattfindet. Maximal 50 Zuschauer können an der Veranstaltung teilnehmen.

Mehr lesen Sie im TAH vom 30.06.2020