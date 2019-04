Samstag, 13. April 2019

Der Frühling macht Pause in Holzminden

Brrr. Holzminden am Sonnabendmorgen.

Kreis Holzminden. Huch, wo ist der Frühling? Dichtes Schneetreiben am Sonnabendmorgen in Holzminden. Laut der Experten von WetterOnline soll der Schnee am Nachmittag in Regen übergehen. Und der Wind aus Nordost ist kalt und böig. Aber die Wetterexperten versprechen: Noch zwei Tage mit vielen Wolken. Dann wird das Wetter in der Region Holzminden freundlich und schön. Die Tagshöchsttemperaturen seigen dann von 5 Grad am Sonntag auf bereits 13 Grad am Montag. (bs)