Montag, 29. April 2019

Der Gesundheitstag in der Holzmindener Stadthalle

Wer Lust hatte, konnte am Gesundheitstag auch fünf aktive Minuten einlegen. Foto: rei

Holzminden. Spätestens, wenn die ersten Zipperlein auftreten, erkennen viele Menschen, wie wertvoll ihre Gesundheit ist. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, sich zu informieren, den „Dschungel“ der Dienstleistungen und Produkte rund ums Thema „Gesund bleiben oder gesund werden“ zu betreten. Wer schlau ist, lässt sich bei dieser Exkursion helfen: So wie die zahlreichen Besucher am Sonntag in der Holzmindener Stadthalle beim Gesundheitstag. (rei)

