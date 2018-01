Mittwoch, 10. Januar 2018

Der „Große Fuchs‘‘ ist Schmetterling des Jahres

Bis zu 55 Millimeter Flügelspannweite kann der Große Fuchs erreichen.

Kreis Holzminden. In Niedersachsen sind Begegnungen mit dem „Großen Fuchs“ (Nymphalis polychloros) selten geworden. Diese Großschmetterlingsart gilt hierzulande als stark gefährdet und vom Aussterben bedroht. „Mit der Auszeichnung des Großen Fuchs‘ zum Schmetterling des Jahres 2018 macht der BUND auf seine schlechte Überlebensprognose aufmerksam“, sagt Renate Marcus vom BUND Niedersachsen. Während die bundesweite Prognose für diese Art noch etwas günstiger ausfällt – hier steht der „Große Fuchs“ bislang nur auf der Vorwarnliste der bedrohten Tiere – so ist sein Vorkommen in Norddeutschland in den vergangenen Jahren stark zurückgegangen. Das Bundesamt für Naturschutz schätzt seine langfristige Bestandsentwicklung als „sehr stark rückläufig“ ein.

