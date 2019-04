Freitag, 05. April 2019

Der Grundstein für die neue Sporthalle der Paul-Gerhardt-Schule in Dassel ist gelegt

Die eingemauerte Zeitkapsel. Foto: beb

Dassel. Schon aus der Ferne konnte man gestern erkennen, dass für die Schüler und Lehrer der Paul-Gerhardt-Schule in Dassel ein besonderer Tag sein muss; denn über der Baustelle, an der die neue Sporthalle entsteht, schwebte, am Kran hängend, ein Banner mit einem lilanen Kreuz darauf. Darunter hatten sich Lehrer, Schüler und am Bau Beteiligte versammelt, um den Grundstein der Halle zu verlegen. Schulpastor Torsten-Wilhelm Wiegmann gab einen biblischen Impuls, die Bläser der 6d begleiteten und Schüler des 10. Jahrgangs sprachen Fürbitten für einen reibungslosen Bau und Betrieb. (beb)

