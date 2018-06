Donnerstag, 14. Juni 2018

Der Hirsch unter den Käfern

Der Hirschkäfer hat noch viele andere Namen. Foto: Naturpark Solling-Vogler

Lauenförde (r). Einige mögen ihn unter den Namen Schröter, Hornschröter, Feuerschröter oder Donnergugi kennen – und andere unter dem geläufigsten Namen: Hirschkäfer. Doch was hat er mit dem Hirsch zu tun? Der Hirschkäfer teilt sich nicht nur wie sein Namensvetter „Rothirsch“ den Lebensraum Wald, sondern beide tragen auch ein markantes Geweih. Der Unterschied liegt dabei allerdings in einer ganz wesentlichen Sache. So handelt es sich beim Hirschkäfer nicht um ein richtiges Geweih aus Horn, wie beim Rothirsch, sondern um massiv vergrößerte Mandibeln (Oberkiefer). Wer mehr über die Lebensweise und die Bedrohung des Hirschkäfers erfahren möchte, ist herzlich am Sonnabend, 30. Juni, um 15 Uhr zur kultur-naturhistorischen Wanderung, unter Leitung von Herrn Reuter, eingeladen. Die 2,5 Kilometer lange Wanderung informiert nicht nur über den Hirschkäfer, sondern zeigt auch Wissenswertes aus der Archäologie des 1477 verwüsteten Dorfes Schmeessen. Treffpunkt ist der Parkplatz gegenüber dem ehemaligen Restaurant „Solling-Forellenhof“ Brüggefeld. Weitere Informationen sind beim Naturpark Solling-Vogler unter Telefon 05536/1313 und der Solling-Vogler-Region im Weserbergland, www.solling-vogler-region.de, Telefon 05536/960970, erhältlich.