Donnerstag, 12. März 2020

Der Holzmindener Joshua Tappe rockt die DSDS-Bühne

Joshua Tappe performt „Sex On Fire“ am Sonnabend bei DSDS. Foto: TV NOW/Stefan Gregorowius

Holzminden. „Ich habe schon ein Kribbeln im Bauch – die Aufregung steigt“, erzählt Joshua Tappe. Der Holzmindener steht kurz vor den Liveshows bei „Deutschland sucht den Superstar“ in Köln. Er ist unter den letzten sieben Kandidaten des Casting-Formats. Am Sonnabend, 14. März, steht er ab 20.15 Uhr beim TV-Sender RTL auf der Bühne. „Es ist alles spannend, seit ich in Köln bin“, berichtet der 25-Jährige im TAH-Interview. Anfang der Woche ist er mit den anderen sechs übrigen DSDS-Teilnehmern ins Kandidaten-Haus eingezogen. In einer großen Wohngemeinschaft leben die sieben miteinander. „Das sind super herzliche Menschen“, betont Joshua Tappe. „Wir können auch einfach mal so miteinander quatschen und die Aufregung vergessen.“ Unter den DSDS-Kandidaten „harmoniert es super“, betont er außerdem. „Jeder gönnt es hier jedem zu gewinnen.“ Tagsüber wird nonstop geprobt, damit die Auftritte am Sonnabend in der Liveshow sitzen. Wir werden morgens um 8 Uhr abgeholt – dann geht es los. Von einem vollen Programm aus Choreographien, Vocal Coachings und Interviews erzählt Joshua Tappe. Der Kämpfer möchte in der ersten Liveshow nicht nur mit seiner Bodenständigkeit glänzen. Er wird eine Performance hinlegen, die es in sich hat: Der Holzmindener rockt mit dem Song „Sex On Fire“ von Kings of Leon die Bühne – passende Special Effects mit Feuer sind dabei nicht ausgeschlossen. „Ich werde richtig Action machen wie ein richtiger Rockstar“, kündigt er an. „Das ist schon geil!“ (ap)

