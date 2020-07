Samstag, 18. Juli 2020

Der Holzmindener Taubenflüsterer Uwe Siebrecht päppelt kranke Tauben auf

„123“ ist die erfolgreichste Taube des Holzmindener Züchters. Foto: ap

Holzminden. Ein Sommertag in Holzminden. Eine Passantin an den Teichen, Ecke Böntalstraße auf Höhe der HAWK, unterwegs. Plötzlich fällt ihr eine verletzte und stark blutende Taube am Boden auf. Hilfe muss her. Die richtige Anlaufstelle ist der Taubenflüsterer von Holzminden: Uwe Siebrecht. Die Kontaktdaten bekommt sie über die Polizei.

Kurz darauf ist Uwe Siebrecht schon vor Ort, fängt die Taube ein und nimmt sie erstmal in die Obhut. „Die war richtig am Bluten“, erinnert er sich. Eine Wunde am Auge war die Ursache. „Sie muss irgendwo gegengeflogen sein oder ein Raubvogel hat sie gejagt.“ Kamillentee mit einem Wattestäbchen aufgetragen habe der Taube schnell geholfen, berichtet Uwe Siebrecht. Rund eine Woche lang sei die Wunde geheilt. Inzwischen geht es der Taube wieder gut. (ap)

