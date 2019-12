Donnerstag, 05. Dezember 2019

Der „iHopper“ kommt auf den Weihnachtsmarkt Holzminden

Der „iHopper“ steht Freitag ab 16 Uhr vor der Stadtbücherei in Holzminden. Foto: fhm

Holzminden. Eine ganz besondere Aktion hat sich Projekt Begegnung für das „Late Night Shopping“ am Freitag in Holzminden ausgedacht: Von 16 bis 20 Uhr können Kinder passend zur Adventszeit Kekse backen. Dazu präsentieren gleich vier Jugendzentren aus dem ganzen Landkreis den „iHopper“ vor der Stadtbücherei in der Marktstraße.

Die Projekt-Begegnung-Mitarbeiter Thorben Gottschalk (BeatZ Bevern), Julia Rentziehausen (Jugendzentrum Holzminden), Nils Wolter (Jugendzentrum Delligsen) und Marie Oelschläger (Jugendzentrum Eschershausen) wollen gemeinsam mit den Kindern einen liebgewonnenen Brauch aufgreifen, der zwingend mit der Vorweihnachtszeit verbunden ist, das Keksebacken.

