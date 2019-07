Mittwoch, 31. Juli 2019

Der Juli 2019 fällt in Holzminden kaum aus der Reihe

Junge Leute, die noch eine Stelle suchen, können gern die Möglichkeiten der Arbeitsagentur nutzen.Foto: Archiv

Kreis Holzminden. Der Bestand an Arbeitslosen, die im Geschäftsstellenbezirk Holzminden der Agentur für Arbeit gemeldet sind, stieg im Juli um 105 auf 2.299 Personen. Die Arbeitslosenquote lag somit Ende des Monats bei 6,5 Prozent, während es Ende Juni noch 6,2 Prozent waren. Dennoch fällt der Arbeitsmarktbericht für den Kreis Holzminden im Juli kaum aus der Reihe. Darauf verweist auch der Leiter der Geschäftsstelle Holzminden, Andreas Siever, mit Blick auf das Vorjahr: Da gab es von Juni auf Juli auch einen leichten Anstieg um 0,3 Prozent. Die Ursache wird deutlich, wenn man die Zahl der jungen Arbeitslosen in der Statistik betrachtet: Da werden 309 Personen zwischen 15 und 25 Jahren geführt – und allein in dieser Altersklasse gab es einen Anstieg um 68 Männer und Frauen. (rei)

