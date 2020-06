Montag, 08. Juni 2020

Der Kletterspaß im Silberborner Treerock Abenteuerpark läuft trotz Corona

Die beiden Parkkoordinatoren Lina Wolff und Jan Kraaz erklettern gemeinsam den Partner-Parcours. Foto: ap

Silberborn. Seit vier Wochen klettern im Treerock Abenteuerpark Hochsolling in Silberborn wieder Kletterbegeisterte. „Es wird gut angenommen“, erklärt Parkkoordinator Jan Kraaz. Auch Timo Illig von der Touristik-Information Hochsolling bestätigt, wie wichtig die Wiedereröffnung des Parks sei. Die Solling-Besucher wollen beschäftigt werden. Bereits an Christi Himmelfahrt oder Pfingsten sei der Kletterpark komplett ausgebucht gewesen, so Jan Kraaz. Und das trotz Sonderregeln dank Corona. (ap)

