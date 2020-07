Donnerstag, 30. Juli 2020

Der Kreis Holzminden ist kein „blitzreicher Kreis“

Der Landkreis Holzminden gehört nicht zu den blitzintensiven Regionen Deutschlands. Foto: Mokross

Kreis Holzminden. Wo schlugen im vergangenen Jahr die meisten Blitze ein? Auf diese Frage gibt der Blitz-Informationsdienst von Siemens Auskunft. Der „Gewinner“ dieser Statistik ist die Stadt Speyer in Rheinland-Pfalz, sie ist Blitzhauptstadt Deutschlands 2019. BLIDS registrierte dort im vergangenen Jahr knapp 3,1 Blitzeinschläge pro Quadratkilometer. An zweiter und dritter Stelle folgen Rostock mit 2,6 Erdblitzen pro Quadratkilometer und Lübeck mit 2,5. Der Landkreis Holzminden landet in dieser Statistik im Mittelfeld. Hier wurde eine Blitzdichte von 0,92 pro Quadratkilometer gemessen. Auch die Kreise Hameln-Pyrmont und Höxter (beide 0,96) liegen im Mittelfeld dieser Statistik. Damit liegen die Weserberglandkreise ganz nah beim Deutschland-Durchschnitt von 0,9. (fhm)

