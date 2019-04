Mittwoch, 17. April 2019

Der „KunsTraum“ eröffnet am 4. Mai

Am Mittwoch trafen sich Mitglieder der TransZ-Gruppe, um im Ladengeschäft die Wände zu streichen. Foto: spe

Holzminden. Es regt sich was in dem lange leer stehenden Ladengeschäft in der Oberen Straße in Holzminden. Die Elektrik ist neu verlegt, ein Lichtschienensystem installiert, damit die Ausstellungen an den Wänden gut zur Geltung kommen. Der „Kuns(T)raum“ des Holzmindener TransZ-Projektes (steht für „Transformation urbaner Zentren“), jener viel diskutierte Raum für Ausstellungen und Begegnung im Herzen der Fußgängerzone, soll am Sonnabend, 4. Mai, um 11 Uhr feierlich eröffnet werden. Am Mittwochnachmittag trafen sich hier Mitglieder der TransZ-Gruppe, mit Farbrollen, Pinsel und weißer Farbe ausgestattet, zum Streichen der Wände. (spe)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 18. April.