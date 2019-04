Donnerstag, 25. April 2019

Der Kunst(T)Raum wird greifbar

Ab 4. Mai gibt es Kunst und Kultur in der Oberen Straße in Holzminden. Die Aktiven stellten ihre Ideen bei einer Pressekonferenz vor.

Holzminden. „Räumungsverkauf“ kündigt ein Geschäft in der Oberen Straße in Holzminden an. Ein weiteres Zeugnis für die Probleme, mit denen die Holzmindener Innenstadt zu kämpfen hat? Ein paar Läden weiter wird gemalert und dekoriert – und quasi mit Hausmitteln gegen die negative Stimmung angearbeitet. „Kunst(T)Raum“ prangt an der Schaufensterscheibe. Dort, wo einstmals ein Reformhaus war, wo lange Zeit die Fenster blind und beklebt waren, packen engagierte Holzmindener zu. Und werden dabei wissenschaftlich begleitet. Sie sind bereits weit gekommen. Am 4. Mai um 11 Uhr soll der Kunst(T)Raum eröffnet werden. (bs)

