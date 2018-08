Samstag, 18. August 2018

Der LandesBus fährt ab Montag

Der erste Bus der Linie 500 startet pünktlich am ersten Verkehrstag vom Bahnhofsvorplatz in Holzminden. Foto: RBB

Kreis Holzminden. Am Montag, 20. August, startet der erste LandesBus in Südniedersachsen auf der Strecke Holzminden-Stadtoldendorf-Kreiensen und zurück. Angefahren werden lediglich die drei Bahnhöfe in Holzminden, Stadtoldendorf und Kreiensen, um die Fahrtzeit so kurz wie möglich zu halten und die Anschlüsse sicherzustellen.

Der LandesBus ist ausschließlich als Ergänzung zum bestehenden Zugverkehr der RB 84 (NordWestBahn) von und nach Kreiensen gedacht, das heißt, zwischen den Zugabfahrten fährt nun zusätzlich ein Bus. Damit haben alle umsteigenden Fahrgäste einen stündlichen Zuganschluss ab Kreiensen nach Hannover und Uelzen mit Anschluss bis Hamburg.

Von Montag bis Sonnabend ist zusätzlich auch die Abfahrt um 22.29 Uhr von Kreiensen nach Holzminden wieder möglich, auch frühere Abfahrten als bisher mit dem Zug ab Holzminden sind am Wochenende in den LandesBus-Fahrplan integriert. (tah)

