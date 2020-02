Dienstag, 04. Februar 2020

Der Landkreis Holzminden hat eine neue Personalchefin

Claudia Bonefeld ist die neue Bereichsleiterin Personal. Foto: Peter Drews, Landkreis Holzminden

Kreis Holzminden. Seit dem 1. Februar ist Claudia Bonefeld neue Bereichsleitung Personal in der Verwaltung des Landkreises Holzminden. Sie ist damit für über 800 Mitarbeitende in Verwaltung und den Eigenbetrieben zuständig. Die Neubesetzung der Stelle konnte der Verantwortlichkeit der Position entsprechend nach einem komplexen und aufwändigen Bewerbungsverfahren nunmehr erfolgen. Bonefeld, die vorher bei der Stadt Höxter das Schulamt geleitet hat, folgt dem in Pension befindlichen Personalleiter Bernd Schaper.