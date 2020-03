Montag, 16. März 2020

Der Landkreis Holzminden hilft sich!

Auf Facebook formiert sich Hilfe.

Kreis Holzminden. Die Kindergärten sind geschlossen. Die Schulen auch. Und in den Rathäusern arbeiten die Mitarbeiter hinter verschlossenen Türen. Der Landkreis Holzminden schottet sich ab. Das ist auch richtig so. Gleichzeitig aber wächst die Hilfsbereitschaft. Und das ist wirklich klasse: Auf Facebook wurden am Wochenende gleich drei Gruppen gegründet, die Hilfe anbieten. „Holzminden hilft sich“ heißt die eine, „Stadtoldendorf hilft“, die andere. Und die Dritte „Corona-Hilfe HX-HOL“.

Unter https://www.facebook.com/groups/849991995515419/ ist die „Corona-Hilfe HX - HOL“ ins Leben gerufen worden. „Innerhalb 24 Stunden haben wir bereits über 300 Mitglieder, die anderen Menschen gerne helfen würden“, schreibt der Initiator, der sich in den sozialen Medien Rainer Höxter nennt. In der Gruppenbeschreibung steht: „Diese Gruppe dient der Kontaktaufnahme und Vermittlung pragmatischer Hilfen für vom Virus betroffenen Risikogruppen: Ältere Menschen über 65 Jahren, Risikopatienten mit vorhandenem Lungenleiden oder mit geschwächtem Immunsystem. Dies ist eine „regionale Gruppe“. Sie ist für denselben Umkreis gedacht wie Regio 376. Im Klartext: Raum Höxter/Holzminden plus etwa 40 Kilometer. Im Einzelnen geht es hier um Hilfen wie Einkäufe, Tiere ausführen, Post wegbringen. Betroffene können hier um Hilfe ersuchen, aber bitte unbedingt mit Ortschaft.“

Unter dem link https://www.facebook.com/groups/579829352612365/ ist die neue Gruppe „Holzminden hilft sich“ bei facebook zu finden. „Diese Gruppe dient dazu, Hilfe anzubieten, wo sie gerade benötigt wird! Kinderbetreuung, Einkäufe, Apothekengänge für ältere Menschen. Gassi gehen mit dem Hund. Was immer es ist, der Landkreis Holzminden sollte zusammen halten in dieser Zeit!“ heißt es in der Gruppenbeschreibung.

Auch in Stadtoldendorf formiert sich Hilfe: „Auch wir in Stadtoldendorf wollen einen Beitrag dazu leisten und bieten unsere Hilfe an. Wir haben auch schon eine Gruppe bei Facebook gegründet, wo viele Mitglieder ihre Hilfe anbieten. https://www.facebook.com/groups/1253425488381159/ “, wenden sich die Organisatoren an den TAH. Der gibt diese Hilfeangebote natürlich gern weiter.