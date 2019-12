Donnerstag, 05. Dezember 2019

Der Landkreis Holzminden landet in der hinteren Hälfte

Das Prognos-Institut legt im Auftrag des ZDF Regionen-Ranking für Familien und Senioren vor. Foto: Pixabay

Kreis Holzminden „Welche Regionen bieten gute Rahmenbedingungen für Senioren und Familien?“ Zwei Studien des Prognos-Instituts geben Antwort auf die Frage, die vom ZDF gestellt wurde. Die Studien im Auftrag des Zweiten Deutschen Fernsehens messen die äußeren Lebensumstände in allen 401 Kreisen und kreisfreien Städten und stellen sie in verschiedenen themenbezogenen Rankings gegenüber. Bei der Familienstudie landet der Landkreis Holzminden insgesamt auf Platz 266 von 401 Kreisen, in Niedersachsen landet der Kreis Holzminden auf Platz 19 von 45. Das ist eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahr. 2018 landete der Landkreis Holzminden auf Platz 337. Bei der Seniorenstudie kommt Holzminden auf Platz 270.

