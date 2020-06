Donnerstag, 18. Juni 2020

Der Landkreis Holzminden vor dem Bildungsgipfel

Der Neubau aus den 70er Jahren: Viel ungenutzte Fläche im Inneren. Klassenräume ohne Fenster und Hörsäle ohne Tageslicht können nicht mehr genutzt werden. Foto: bs

Kreis Holzminden. Es gibt Dinge, die einem immer wieder vor die Füße fallen. Im Landkreis Holzminden ist das die Schulpolitik. Ein heißes Eisen seit gut einem Jahrzehnt. 2010 mahnte Hermann Schütte, damals Leiter des Schulamtes, an, die Schulstandorte auf den Prüfstand zu stellen angesichts des „sicher vorhersehbaren Schülerrückgangs“. Drei Jahre später warnte der Schulgutachter Wolf Krämer-Mandeau, dass sieben Schulstandorte für den Landkreis Holzminden nicht zukünftig nicht mehr tragbar seien. Der Gutachter wurde mit Schimpf und Schande aus dem Landkreis gejagt, sein Schulentwicklungsplan verschwand in der Schublade, der Kreistag entschied sich für den 40 Millionen Euro teuren Holzmindener Schulringtausch. Ungelöst aber blieben die Fragen andernorts: Die Oberschule Bevern mit ihren Platzproblemen, die Oberschule Delligsen mit ihrem maroden Gebäude, der Förderschule geistige Entwicklung in unzulänglichen Räumen, die Oberschulen in Bodenwerder und Stadtoldendorf, sanierungsbedürftig und für die inzwischen viel zu wenigen Schüler viel zu groß. Der Investitionsstau in Sachen Landkreis-Schulen liegt inzwischen bei 50, 60 Millionen Euro. All das soll jetzt bei einem Bildungsgipfel auf den Tisch kommen – und offen diskutiert werden. Und für den TAH ist es Grund, auf Schulreise zu gehen. Zum Beispiel ins Schulzentrum Bodenwerder. (bs)

