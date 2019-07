Dienstag, 02. Juli 2019

Der Laubenbrand ist ein Lagerfeuer

Die abgelöschte Feuerstelle, ihr Rauch löste den Alarm aus. Foto: Feuerwehr Holzminden

Holzminden. Die Reihe der Einsätze reißt nicht ab bei der Freiwilligen Feuerwehr Holzminden. Um 16 Uhr am Dienstag lösen die Funkalarmempfänger wieder aus: In der Bleiche wird ein Laubenbrand gemeldet. Ein Radfahrer auf dem Weserradweg hatte den Rauschweif entdeckt und die Leitstelle alarmiert. Schnell sind 31 Feuerwehrmänner und -frauen mit fünf Fahrzeugen vor Ort. Eine brennende Laube ist es aber nicht, auf die sie treffen, sondern ein Lagerfeuer an einer beaufsichtigten Feuerstelle, neben der zur Sicherheit, so Ortsbrandmeister Michael Nolte, auch drei mit Wasser gefüllte Gießkannen stehen. Die Feuerwehrleute können also schnell wieder abrücken. Für die Holzmindener Feuerwehrleute ist es der dritte Einsatz an einem Tag. Der erste war der Unfall in der Sollingstraße, dann rettete der Alarmfahrer einen Marder an der Pauli-Kirche. Insgesamt hat die Wehr in den ersten sechs Monaten bereits 158 Einsätze abarbeiten müssen! (bs)