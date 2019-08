Dienstag, 20. August 2019

Der Lidl-Markt ist schon zur Hälfte verschwunden

Die Hälfte des Lidl-Marktes ist bereits abgerissen. Bis Ende der Woche folgt der Rest. Foto: ap

Holzminden. Seit Mitte letzter Woche laufen die Abrissarbeiten auf dem Lidl-Grundstück an der Allersheimer Straße in Holzminden. Es sind die vorbereitenden Arbeiten für den Bau des neuen Marktes. Zunächst muss auf dem Grundstück Platz geschaffen werden. Begonnen wurde mit der Flaschenrückgabe und der Entkernung des ehemaligen Timmermann-Gebäudes. Seit Anfang dieser Woche ist die Holzmindener Abriss- und Recycling-Firma Heine dabei, den alten Lidl-Markt abzureißen. Die Hälfte war bis Dienstagnachmittag bereits verschwunden. Bis Ende der Woche wird der komplette Markt am Boden liegen. Dann folgen der Abriss des Timmermann-Wohnhauses, schließlich die aufwändige Entfernung der Bodenplatte des Marktes und der Fundamente. Schließlich muss die komplette Pflasterung des Parkplatzes aufgenommen werden. Drei bis vier Wochen sollen diese Arbeiten noch andauern. Der Betonbauschutt wird vor Ort gebrochen und als Unterbau für den Neubau verwendet, der restliche Bauschutt zum Recyceln abtransportiert. Dann beginnen recht zügig die Arbeiten zur Errichtung des neuen, größeren Lidl-Marktes an der Allersheimer Straße. Er soll im Februar eröffnet werden. (spe)