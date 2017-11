Donnerstag, 30. November 2017

Der Mann aus dem Solling ganz persönlich

Junge Waschbären spielen im Sollingbach. Foto: Jürgen Borris

Neuhaus. Es ist ein unglaublich sensibles Porträt des Menschen und Naturfotografen Jürgen Borris, das der Autorin Susanne Eilers gelungen ist. Ihr hat es sich geöffnet, ihr sein Revier und seinen Lieblingsplatz im Solling gezeigt, von seiner Prägung, seinen Werten berichtet, davon, was ihn bewegt und antreibt. Das Ergebnis von diesen stundenlangen Gesprächen beschreibt den Neuhäuser als „Mann des Waldes“, lässt den Leser ganz nah heranrücken, es ist eines der stärksten Kapitel in dem Buch „Gesichter des Waldes – Leben und arbeiten in der Schatzkiste der Natur“, das die Niedersächsischgen Landesforsten herausgegeben haben. Doch Jürgen Borris ist nicht nur selbst Gegenstand der Betrachtung und sympathischer Protagonist des achtseitigen Kapitels mit dem etwas sperrigen Titel „Ich habe mich unheimlich über das Vertrauen der Tiere gefreut“. Er hat auch zahlreiche Tier- und Naturaufnahmen für dieses lohnende Buchprojekt beigesteuert und gibt ihm mit diesen Beispielen aus seiner Fotografenpraxis von gewohnt herausragender Qualität noch eine zusätzliche Wertigkeit. So ist das Buch auf ganz andere Weise zu einem neuerlichen „Borris-Buch“ geworden. (spe)

