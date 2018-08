Donnerstag, 16. August 2018

Der „Mercedes unter den Rollern“ – ein echter Hingucker

Die Beveraner Schlossfassade bot den passenden Hintergrund für die „Luxus-Roller“ von Heinkel. Foto: nd

Bevern. Man hörte sie schon von weitem heranfahren: Am Donnerstag kamen Mitglieder des Heinkel-Clubs Deutschland in Bevern zusammen, um bei schönem Wetter eine Ausfahrt zu unternehmen. Davor jedoch konnten die Oldtimer noch auf dem Schlossplatz bestaunt werden. Zwischen 1953 und 1965 wurden die Roller der Marke Heinkel gebaut. Als „Mercedes unter den Rollern“ werden sie von ihren Besitzern beziehungsweise Sammlern gerne betitelt. Bis zu drei Personen fanden auf den Rollern, für die man übrigens einen Motorrad-Führerschein braucht, damals Platz. (nd)

