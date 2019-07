Montag, 29. Juli 2019

Der Moskauer Circus gastiert in Holzminden

Artistik wird groß geschrieben im Moskauer Circus. Aber auch Tierdressuren gibt es. Fotos: Moskauer Circus

Holzminden. In Hameln hat er ungewollt für Schlagzeilen gesorgt, weil seine Kamele spazieren gegangen sind und von der Polizei eingefangen werden mussten. In Holzminden will er mit „ Viva Espana“ überzeugen. So ist das neue Zwei-Stunden-Power-Programm des Moskauer Circus überschrieben, der vom 1. bis 4. August auf der Steinbreite in Holzminden gastiert.

Die moderne und abwechslungsreiche Zirkus-Show ist laut Pressetext des Moskauer Circus „eine Kombination aus virtuoser Akrobatik, klassischer Grazie, atemberaubenden Stunts, extravaganter Magie und ganz viel Humor“.

Das Kartentelefon: 0170/ 2038633. Tickets gibt es auch unter: www.reservix.de oder www.moskauer-circus.com.

Vorstellungen gibt es von Donnerstag bis Sonnabend jeweils um 16 und 19.30 Uhr sowie am Sonntag nur 14 Uhr.

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 30.07.19