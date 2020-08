Freitag, 28. August 2020

Der Nächste geht von Bord

Mit dem Kreis Lippe verabschiedet sich der zweite Anteilseigner vom Flughafen. Foto: Airport Paderborn-Lippstadt

Kreise Paderborn/Höxter. Der nächste Gesellschafter verlässt den finanziell angeschlagenen Flughafen Paderborn-Lippstadt. Nach dem Kreis Gütersloh hat auch der Kreis Lippe beschlossen, sich von seinen Anteilen an der Flughafen GmbH zu trennen. Auch im Kreis Höxter gibt es Stimmen, die einen Rückzug des Kreises aus der Flughafen-Gesellschaft fordern. Der Mehrheitseigner Kreis Paderborn will mit einer Planinsolvenz den Flughafen retten und in verringerter Form weiterführen. (fhm)

