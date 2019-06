Dienstag, 04. Juni 2019

Der neue Anbau der St. Thomasgemeinde ist fertig

Alle "Engel" zusammen bei den finalen Bauarbeiten. Foto: ap

Holzminden. „Wir haben fast aufgegeben. Es hat so viele Hürden gegeben“, erinnert sich der Holzmindener Pastor Christian Bode. „Aber dann laufen einem Engel über den Weg!“ Und wenn er von Engeln spricht, meint er alle Unterstützer rund um den neuen Anbau der St. Thomaskirche, der jetzt fertig ist und zukünftig unter anderem als – dringend notwendiger – Abstellraum dienen soll. Helfende Hände gab es da von der Firma Krösche-Kran aus Holzminden sowie der Firma Zins-Bau aus Polle. Sie sind – neben allen anderen „Engeln“ – am Finaltag noch einmal angerückt, um gemeinsam Kies hinter dem Neubau zu verteilen. „Das war der letzte Akt“, sagt Christian Zins von Zins-Bau. Viele andere packten außerdem in den letzten Monaten fleißig mit an, um den Anbau für Materiallagerung der Thomaskirche zu errichten. Darunter: Das Architekturbüro Müller-Rauschgold, Elektro Leibing, Firma Kaschke für den Blitzschutz, junge Menschen von der Produktionsschule Holz der KVHS, Malermeister Hansmann sowie Michael Biehl mit Regalsystemen.

