Donnerstag, 05. September 2019

Der neue Mann an der Spitze des Paritätischen Holzminden

Die Teamleiterinnen mit dem neuen Geschäftsführer (von links): Sabine Kaiser, Christina Johanning, Maike Schreiner, Stefanie Bruchhäuser, Maria Berger und Christoph Seese, es fehlt Denise Koch. Foto: Paritätischer

Holzminden. Er muss eine große Lücke füllen. Die Lücke, die der Tod des langjährigen Geschäftsführers des Pariotätischen Wohlfahrtsverbandes in Holzminden, Daniel Leonhardt, gerissen hat. Er will den Paritätischen zukunftsorientiert aufstellen. Und Hameln und Holzminden näher zusammenrücken. Christoph Seese ist der neue Kreisgeschäftsführer des Paritätischen in Holzminden. Er leitet gleichzeitig den Kreisverband Hameln-Pyrmont. Und er soll und will das umsetzen, was der Paritätische Wohlfahrtsverband Niedersachsen „zukunftsorientiert“ nennt. Der Paritätische führt in Niedersachsen schrittweise Regionalgeschäftsführungen ein. Und Christoph Seese agiert als Regionalgeschäftsführer von Hameln aus. „Das ist die organisatorische Antwort auf die Herausforderungen, die sich dem Paritätischen stellen“, erklärt Christoph Seese im Gespräch mit dem TAH. (bs)

