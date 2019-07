Sonntag, 30. Juni 2019

Der Party-Wahnsinn hat einen Namen... Johanni!

Das Mütze Katze DJ Team schenkte viel Berliner Luft aus...

Eschershausen. Es war eine Nachricht, die die Organisatoren des Johanni mächtig ins Schwitzen gebracht hat. Wenige Tage, ja fast schon nur Stunden vor Beginn des großen Volks- und Schützenfestes in der Raabestadt, bekamen sie von ihren Top-Act eine Absage. Piedro Lombardi hatte seinen Auftritt aus privaten Gründen abgesagt. Doch wer befürchtet hatte, dass die Veranstaltung damit weniger erfolgreich werden würde, sah sich am langen Partywochenende schnell eines Besseren belehrt. An allen Tagen war die sprichwörtliche Hütte rappelvoll und die Stimmung grandios. (jbo)

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 01.07.19