Sonntag, 16. August 2020

Der Schnellste ist in Höhe Allersheim mit 182 km/h unterwegs

Symbolfoto TAH

Holzminden. Am Wochenende hat die Polizei Holzminden Geschwindigkeitsüberwachungen auf der B 64 in Höhe der Tannengrundbrücke durchgeführt. Bei den erlaubten 100 km/h waren insgesamt 29 Kraftfahrer zu schnell unterwegs. Sechs von ihnen erwartet ein mindestens einmonatiges Fahrverbot. Trauriger Spitzenreiter war ein 33-jähriger Fahrer aus dem Landkreis Northeim. Er war abzüglich der Toleranzwerte mit vorwerfbaren 182 km/h unterwegs. Auf ihn kommt ein Bußgeld in Höhe von 600 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein dreimonatiges Fahrverbot zu.