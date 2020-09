Montag, 14. September 2020

Der Schockmoment kommt per Telefon

Falk Brenke (links) und Sascha Knipping schließen sich den Forderungen nach Hilfen für die Veranstaltungswirtschaft an. Foto: fhm

Höxter/Holzminden. Sascha Knipping und Falk Brenke werden den 28. Februar nicht mehr vergessen. „Das war unser Schockmoment, da begann für uns schon vorzeitig der Shutdown.“ Die beiden Geschäftsführer des Veranstaltungsunternehmens Fee Fairs Events Entertainment waren an diesem Freitag auf dem Weg zum Genfer Autosalon. Zu den Kunden von Fee gehört der prominente Reifenhersteller Goodyear, der wieder mit einem eigenen Stand auf dem Autosalon vertreten sein sollte – wieder hergestellt von Fee. Am Sonnabend sollte die Pressekonferenz zur Vorstellung des Goodyear-Standes sein, am 5. März war die Eröffnung des Autosalons avisiert. „Dann kam der Anruf, dass alles abgesagt ist“, sagt Sascha Knipping. „Wir wollenten das erst gar nicht glauben, sind rechts rangefahren und haben erstmal die Nachrichtenlage geprüft“, setzt Falk Brenke hinzu. Die Schweiz hat den Beginn der Corona-Pandemie etwas früher erlebt als Deutschland. „Der Autosalon war abgesagt, wir waren geschockt“, so Knipping. Schnell wurden noch vom Parkplatz aus Handwerker, Techniker und Mitarbeiter zurückgeholt. „Alles war gebucht, Hotel, Termine, Präsentationen, alles.“ Und dann nichts mehr. Das war aber erst der Anfang. Das Veranstaltungsunternehmen Fee Fairs Event Entertainment, das seine Büroräume in der Mönchemühle in Höxter hat, ist europaweit tätig. Nicht nur in Deutschland, sondern auch Kunden in Frankreich, der Schweiz, den skandinavischen Ländern oder Spanien schätzen die Zuverlässigkeit und Professionalität von Fee, loben seine Kreativität und seinen Einfallsreichtum für Produktpräsentationen. Fee ist auch als Veranstaltungsmanager in der Region tätig, managt beispielsweise auch die Stadthalle Holzminden. „Aber mit Corona war erst einmal alles aus“, sagt Falk Brenke. (fhm)

